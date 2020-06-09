Политика
РИА НовостиКНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.
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Происшествия
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
Комсомольская правда вчера в 17:28
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Наука
Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных
ToDay News Ufa вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK вчера в 11:28
Путешествия
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:54
Единоборства
Чемпион UFC Миочич заявил о намерении вернуться в октагон
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что готов вернуться в спорт.
RT на русском вчера в 07:11
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Шоу-бизнес
Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников
На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 07 июня в 15:27
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Космос
Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры
Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус вчера в 20:51
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
Гаджеты
TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США
Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru вчера в 03:33
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM вчера в 23:08
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс 07 июня в 05:25
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболевших коронавирусом в Саратовской области
Рост заболеваемости министр здравоохранения связал с прибытием в регион большого количества людей с других территорий.
Регион 64 вчера в 13:12
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16