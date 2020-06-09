Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.

КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

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