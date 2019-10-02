КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии. Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии

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