Армия и оружие
ИзвестияОдна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии. Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.
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Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Наука
В мускулатуре зародыша человека найдено наследие палеозоя
Биологам из Соединенных Штатов удалось найти в мускулатуре зародыша человека наследие палеозойской эры.
Discover24 03:53
Гаджеты
Microsoft презентует новую ОС Windows 10X
Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
OAnews 09:14
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Гаджеты
В России начался дефицит новых iPhone
Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.
Газета Кемерова 30 сентября в 14:53
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Общество
Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн
Ruposters.ru вчера в 01:40
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.
Ведомости 19:19
Футбол
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча с «Хетафе»
Вероятность домашней победы «Краснодара» над «Хетафе» букмекеры оценивают коэффициентами от 2,3 до 2,4. Гостевой успех испанского клуба оценивается коэф.
РБК Краснодар 11:19
Экономика
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Гаджеты
Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8
Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.
ITZine.ru 00:15
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь вчера в 14:12
Происшествия
Подполковник МЧС России покончил с собой в Подмосковье
Находящийся под следствием экс-замначальника специального управления №100 МЧС России подполковник Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
VSE42.RU вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Политика
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.
Коммерсантъ 14:01
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Политика
Трамп возобновил помощь Украине после звонка сенатора
Трамп отметил в ходе разговора с сенатором, что его не устраивает сложившаяся ситуация, при которой только США дают деньги Киеву.
Московский Комсомолец 16:18
Политика
Врио директора ФСИН стал Анатолий Рудый
Первый заместитель главы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый назначен временно исполняющим обязанности директора ведомства, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:05
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.
Lenta.ru 05:45