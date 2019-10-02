Армия и оружие
Московский КомсомолецВласти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей. По его словам, запуск двух баллистических ракет был осуществлен КНДР утром 2 октября в сторону Японского моря.
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Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко интересуется, как вернуть в отношения страсть
Находясь в машине жены, Тарасов наткнулся на увлекательное чтиво из разряда «как вернуть страсть в отношения».
Wday.ru вчера в 13:30
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Армия и оружие
С-400 сбили гиперзвуковые цели под Астраханью
Расчеты С-400 в Астраханской провели стрельбы по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням «Фаворит РМ», уничтожив цели, сообщили в ЗВО.
Взгляд.ру 06:03
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Происшествия
В Петербурге задержали экс-главу экономического направления СК
В Северной столице Следственным комитетом по обвинению в покушении на мошенничество задержаны два адвоката.
Gazeta.SPb 06:25
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение
Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Известия 06:01
Политика
«Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября
Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.
News.ru 30 сентября в 09:17
Финансы
Доллар дешевеет, опасаясь слабой статистики по занятости в пятницу
Курс доллара снизился против большинства основных валют после публикации сентябрьского индекса ISM в производственной сфере, который оказался минимальным с июня 2009 года.
Profinance.ru вчера в 23:27
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Происшествия
В Туве мальчик пошёл за шишками в тайгу и пропал
В Туве 12-летний мальчик пошёл за кедровыми шишками и потерялся в тайге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
News.ru 01:14
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Происшествия
В сеть утекла налоговая информация десятков миллионов россиян
Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила, что налоговые данные 20 млн россиян хранились в открытом доступе в сети около года.
Ferra 03:51
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Игры
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
Хоккейный клуб ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МК-Спорт 06:23
Армия и оружие
Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Футбол
Сёмин объяснил поражение «Локомотива» от «Атлетико»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» обыграл «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0.
REGNUM 02:07
Здоровье
В Перми 2-летней девочке требуется срочная помощь
В Перми 2-летней Милане требуется срочная помочь, девочке поставили диагноз - опухоль головного мозга.
ВЕТТА 05:28