Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСеверная Корея запустила «неопознанный снаряд»

Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency. «Северная Корея произвела запуск снаряда неопределенного типа», — говорится в опубликованном сообщении.
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Япония направила ноту протеста КНДР после запуска ракет

Газета.Ru05:36

Япония выразила протест КНДР в связи с пусками ракет

РИА Новости04:53

Южная Корея заявила о новом запуске ракет из КНДР

РБК03:47

Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

RT на русском03:15

Япония выразила КНДР протест в связи с новым ракетным запуском

ТАСС05:10

В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР

Российская газета04:06

Сеул сообщил о запуске Северной Кореей ракет из «сверхбольшой» установки

Интерфакс05:23
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Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Lenta.ru 01:58
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Спорт

Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
RT на русском 05:29
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

Lenta.ru 05:18
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
РИА Новости 04:08
Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Футбол

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
Интерфакс-Спорт 04:12
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости вчера в 15:57
Общество

Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества.
РБК 04:13
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

РИА Новости 04:57
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Футбол

«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов

Absolut TV вчера в 15:25
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Росбалт 04:11
Общество

Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны

Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
News.ru 04:44
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды

Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).
Взгляд.ру 03:07
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину

По предварительной версии СК, вечером в понедельник, 25 ноября, двое пьяных подростков проникли в квартиру к 41-летнему мужчине.
РИА Новости 01:35
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