Армия и оружие
ИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход
Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Общество
В Испании напомнили о стертых российских корнях Международного женского дня
ABC решила рассказать о «(стёртых) коммунистических корнях» Международного женского дня.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Футбол
Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Киберспорт
Team Aster вышла в гранд-финал StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Здоровье
Эксперт раскритиковал немецкий список продуктов для карантина по COVID
Список продуктов, необходимый жителям Германии на случай карантина по коронавирусу, не выдерживает критики, его составлял человек, который не разбирается в теме, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Армия и оружие
В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Наука
Рацион японцев эпохи Эдо установлен по зубному камню
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
При нарушении режима самоизоляции пациенту могут выписать штраф или привлечь к уголовной ответственности, отметили в департаменте.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Фигурное катание
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Экономика
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи
Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".