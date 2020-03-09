Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксКНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Ранее Сеул проинформировал о запуске минимум одной ракеты военными КНДР. По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
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