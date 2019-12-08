Политика

FerraFerraСеверная Корея заявила о проведении важного испытания на космодроме

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на космодроме Сохэ прошло очень важное испытание, которое значительно повлияет на стратегическое положение Северной Кореи в ближайшем будущем.
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