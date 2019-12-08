Политика
FerraСеверная Корея заявила о проведении важного испытания на космодроме
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на космодроме Сохэ прошло очень важное испытание, которое значительно повлияет на стратегическое положение Северной Кореи в ближайшем будущем.
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Политика
Опрос: в США растет симпатия к России, особенно среди военных
По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Политика
Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за «умных счетчиков»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сроки закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, которые, по ее мнению, придется переносить из-за министра энергетики РФ Александра Новака.
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Наука
Как ритмы мозга помогают управлять вниманием
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Общество
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Спорт
Усманов обратился с открытым письмом к WADA
Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Фигурное катание
Загитова заняла итоговое последнее место в финале Гран-при
Футбол
Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Политика
Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.
Футбол
Кого «Зенит» купит зимой, а также реален ли переход Миранчука в «Юве»? Нобель Арустамян спросит об этом Хавьера Рибалту
Новым гостем программы «Инсайдеры» стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Спорт
Состояние упавшей с высоты российской гимнастки стабилизировалось
Во время выступления Евгения Асонова сорвалась и упала с высоты, сломав позвоночник. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Происшествия
Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
Происшествия
В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27
В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.