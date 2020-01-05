с чего всё началось

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Политика Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев Некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, имеют ценность для иранской культуры В своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп написал о готовности Вашингтона нанести удар по 52 иранским объектам, в случае атаки на американцев.

Политика США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Политика Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Игры The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.