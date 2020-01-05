Общество
Газета.RuСеверная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
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Политика
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев
Некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, имеют ценность для иранской культуры В своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп написал о готовности Вашингтона нанести удар по 52 иранским объектам, в случае атаки на американцев.
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Политика
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Политика
Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией
В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибла семья с ребенком
На месте погибли пассажиры Volkswagen, 33-летняя женщина и 12-летний ребенок.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Политика
Названы способные изменить ситуацию на Украине политики
Французское издание Factamedia назвало десять политиков, способных оказать значительное влияние на разрешение кризиса на Украине.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым в истории
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Наука
Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит
Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.