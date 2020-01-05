Общество
Газета.RuСеверная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Читать в источнике
Оценить633
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
Политика
Тело Сулеймани доставили в Иран для прощания
Тело убитого генерала Касема Сулеймани доставили на родину – в Иран.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
В Сети активно публикуются шпионские снимки прототипов нового Mitsubishi Outlander, который должен дебютировать в 2020 году.
Политика
Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина
Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».
Хоккей
Канада — Россия 0:0 (1-й перерыв)
Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Парра.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Трактор», уступая 0:3 в матче КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" выиграли у челябинского "Трактора" в овертайме в матче чемпионата КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 0:3.
Финансы
Курс доллара: високосный год станет критичным для рубля
Как пояснил «СП» ведущий аналитики группы компаний «Финам» Сергей Дроздов, одной из главных причин укрепления рубля стал разворот ФРС США в сторону более мягкой монетарной политики, в результате чего активы развивающихся стран стали пользоваться спросом.
Политика
В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов
Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери
Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января 2020 года
Возможно, что у вас появится новое увлечение. Для некоторых представителей Знака оно может стать будущей профессией.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Происшествия
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.