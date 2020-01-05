Общество
Газета.RuСеверная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
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Хоккей
Канада — Россия 3:3 (3-й период)
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Политика
Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Экономика
Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы
Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
Политика
В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа
Человеку, который убьет президента США Дональда Трампа, нужно заплатить 80 миллионов долларов.
Авто
Chery начала продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro
Новый Chery Tiggo 7 Pro на днях поступил в продажу, а его официальная презентация прошла всего десять дней назад.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Происшествия
В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Политика
Помпео: иракский народ хочет сохранения военного присутствия США
Уверены в том, что иракский народ хочет, чтобы США оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма.
Происшествия
Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали
Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
Футбол
Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци
Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Пассажирский лайнер авиакомпании Air Canada, на борту которого находились 52 человека, экстренно сел в аэропорту вылета после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси.
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым в истории
Армия и оружие
Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану
Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в Мексику
Потап и Настя Каменских отправились в романтическое путешествие в Мексику.
Автоспорт
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».