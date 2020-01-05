Общество

Газета.RuГазета.RuСеверная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
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с чего всё началось
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил
 в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
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