Экономика

ИзвестияИзвестияСеверное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.
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Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий. Это следует из данных ПФР по итогам первого полугодия, с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01

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Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Известия17:01

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Lenta.ru21:48

«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

Интерфакс21:33

Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Вечерняя Москва21:20

Стали известны российские регионы с самыми высокими пенсиями

ФедералПресс22:34

Стало известно, в каких регионах России самые большие пенсии

Ридус14:24

Назван регион с самыми большими пенсиями в России

URA.Ru13:24
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Шоу-бизнес

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Комсомольская правда 17:15
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

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РИА Новости 21:38
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Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
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Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
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МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 16:51
Общество

Бюджетникам повысят зарплату с 1 октября

Зарплаты должны вырасти у нянечек в детских садах, юристов, бухгалтеров, кадровиков, которые работают в бюджетных учреждениях.
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Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

RT на русском 12:50
Музыка

Ольга Бузова забыла о своей поездке в Читу

Телевизионная ведущая и певица Ольга Бузова забыла о своей поездке в Читу, которая состоялась еще двенадцать лет назад.
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«Лучшего предпринимателя-2016» и ее мужа арестовали в Чите

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Заб.Ру 22:13
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Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
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СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости 21:13
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Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
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Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

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Известия 18:45
Шоу-бизнес

Петросян пожаловался на беспредел Степаненко

Утро.ru вчера в 06:48
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»

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Общество

«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

Известия вчера в 02:10
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
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Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском 19:11
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

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РИА Новости 19:06
Футбол

Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

Телепрограмма 19:06
Экономика

Контракт на первый танкер для «Арктик СПГ-2» подпишут в октябре

Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября.
Известия 22:28
Здоровье

Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 15:30
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Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

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Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
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