с чего всё началось

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Происшествия В Пермском крае выявили еще 24 случая коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 24 новых случая коронавирусной инфекции. При чем два случая COVID-19 были выявлены посмертно. 13

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 515

Политика Мишустин против коронавируса: эксперты о том, как болезнь премьера повлияет на власть «Актуальные комментарии» собрали мнения экспертов относительно того, какие риски создает для власти болезнь премьера, и как можно использовать эту ситуацию.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 6K

Общество В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 117

Политика Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 538

Авто Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30% Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц. 127

Футбол Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит» Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".

Общество «Почта России» назвала график работы в майские праздники 30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.

Общество Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" главврач столичной больницы №40 в Коммунарке, первой в Москве встретившей пандемию, назвал условие, при котором может быть взрыв заболеваемости коронавирусом. 50

Общество Игрок «Луча» Калугин выступил против обнуления сроков Путина Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин высказался относительно политической ситуации в России, а также поделился мнением о президенте страны Владимире Путине. 3

Общество Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти с 17 по 19 июля в Москве, отменяется из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Хоккей «Авангард» заключил контракт с нападающим из «Барыса» Руководство клуба подписало контракт с канадским центральным нападающим Корбэном Найтом.

Политика Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. 23

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка Украинские силовики обстреляли поселок Спартак в пригороде Донецка, ранена женщина, сообщили журналистам в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).