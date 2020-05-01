Общество

Российская газетаРоссийская газета«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
Читать в источнике
Комментировать329
с чего всё началось
«Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил, — сообщает
 издание.
News.ru08:05

Подробнее о событии

Регулятор в ФРГ пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС

РБК09:55

Оператор «Северного потока — 2» не согласен с немецким регулятором

РИА Новости10:34

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Российская газета08:24

Оператор «Северного потока — 2» заявил о дальнейшей защите своих прав

Известия10:18

Оператор «Северного потока - 2» не согласен с предварительным решением регулятора Германии

ТАСС09:55

Заявку по «Северному потоку-2» отклонят, пишет Handelsblatt

Вести.Ru08:54

В Nord Stream не согласны с принятым Германией предварительным решением

Газета.Ru10:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:02, Ашберн
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
592
Происшествия

В Пермском крае выявили еще 24 случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 24 новых случая коронавирусной инфекции. При чем два случая COVID-19 были выявлены посмертно.
ВЕТТА 03:42
13
Политика

У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус

Врио премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру предложил сам Мишустин, Путин подписал соответствующий указ.
Эхо Москвы вчера в 12:46
5,7K
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
515
Политика

Мишустин против коронавируса: эксперты о том, как болезнь премьера повлияет на власть

«Актуальные комментарии» собрали мнения экспертов относительно того, какие риски создает для власти болезнь премьера, и как можно использовать эту ситуацию.
Актуальные комментарии 03:42
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6K
Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
117
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
706
Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
538
Авто

Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
127
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
4,1K
Футбол

Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
Sport.ru 07:28
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Общество

Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37
12
Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили 00:07
Футбол

После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»

Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»
Sports.ru вчера в 15:57
3
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
928
Общество

Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России

В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" главврач столичной больницы №40 в Коммунарке, первой в Москве встретившей пандемию, назвал условие, при котором может быть взрыв заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 08:59
50
Общество

Игрок «Луча» Калугин выступил против обнуления сроков Путина

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин высказался относительно политической ситуации в России, а также поделился мнением о президенте страны Владимире Путине.
Metaratings 09:02
3
Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
16
Общество

Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти с 17 по 19 июля в Москве, отменяется из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Интерфакс 10:40
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с нападающим из «Барыса»

Руководство клуба подписало контракт с канадским центральным нападающим Корбэном Найтом.
Омск здесь 07:54
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
581
Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
23
Общество

Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
1,7K
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка

Украинские силовики обстреляли поселок Спартак в пригороде Донецка, ранена женщина, сообщили журналистам в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 09:40
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
107
Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
177
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,9K
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
122
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное