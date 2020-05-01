Общество
Российская газета«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
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«Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил, — сообщает издание.News.ru08:05
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Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Происшествия
В Пермском крае выявили еще 24 случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 24 новых случая коронавирусной инфекции. При чем два случая COVID-19 были выявлены посмертно.
ВЕТТА 03:42
Политика
У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус
Врио премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру предложил сам Мишустин, Путин подписал соответствующий указ.
Эхо Москвы вчера в 12:46
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Политика
Мишустин против коронавируса: эксперты о том, как болезнь премьера повлияет на власть
«Актуальные комментарии» собрали мнения экспертов относительно того, какие риски создает для власти болезнь премьера, и как можно использовать эту ситуацию.
Актуальные комментарии 03:42
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина
Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Футбол
Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
Sport.ru 07:28
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Общество
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Футбол
После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»
Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»
Sports.ru вчера в 15:57
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Общество
Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России
В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" главврач столичной больницы №40 в Коммунарке, первой в Москве встретившей пандемию, назвал условие, при котором может быть взрыв заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 08:59
Общество
Игрок «Луча» Калугин выступил против обнуления сроков Путина
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин высказался относительно политической ситуации в России, а также поделился мнением о президенте страны Владимире Путине.
Metaratings 09:02
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Общество
Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти с 17 по 19 июля в Москве, отменяется из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Интерфакс 10:40
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с нападающим из «Барыса»
Руководство клуба подписало контракт с канадским центральным нападающим Корбэном Найтом.
Омск здесь 07:54
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Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Общество
Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка
Украинские силовики обстреляли поселок Спартак в пригороде Донецка, ранена женщина, сообщили журналистам в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 09:40
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47