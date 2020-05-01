с чего всё началось

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе. 102

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 6,8K

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Кино Киновселенная Человека-паука от Sony обзавелась официальным названием Многие зрители привыкли сокращать названия разных киновселенных, как, например, происходит с MCU или DCEU.

Общество Глеб Никитин — РБК: «Меня пугают майские праздники» Губернатор Глеб Никитин рассказал РБК, с чем связывает увеличение числа заразившихся, почему хочет разрешить прогулки около дома и как намерен бороться с увеличением безработицы. 2

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 215

Энергетика Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%). 21

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 178

Общество Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.

Шоу-бизнес Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.

Финансы Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля. 7

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 100

Политика Байден отверг обвинения в изнасиловании Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 19

Общество Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.

Экономика Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. 41

Общество Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае может случиться всплеск числа заражений коронавирусом. 54

Политика Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 143