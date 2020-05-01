Общество

Российская газетаРоссийская газета«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
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Ранее немецкое издание Handelsblatt
 со ссылкой на проект решения Федерального сетевого агентства Германии (BNA) заявило, что регулятор намерен отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта строительства «Северного потока — 2» от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Российская газета08:24
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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Финансы

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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