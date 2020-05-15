Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.

с чего всё началось

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

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