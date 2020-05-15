Общество
РИА НовостиNord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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с чего всё началось
Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.ТАСС03:47
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Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Футбол
ФНЛ и ПФЛ досрочно завершили сезон
Исполком РФС 15 мая принял решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в ФНЛ и ПФЛ.
Metaratings 06:33
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям
На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
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Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
Министерство просвещения России перенесло ЕГЭ
«Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», – сообщил он.
Астрахань 24 13 мая в 07:10
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
Футбол
Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия
Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Происшествия
Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе
В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 06:09
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Шоу-бизнес
39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой вчера в 02:50
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32
Армия и оружие
Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания
Российская газета 04:44
Политика
Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем
Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.
ТАСС 06:08
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове.
REGNUM 06:19
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Политика
Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози
Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози Брат экс-президента Франции требует, чтобы актриса до 18 мая освободила его квартиру.
Экспресс газета вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies»
Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.
Salt Mag 04:05
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:21