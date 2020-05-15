Общество

РИА НовостиРИА НовостиNord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

Регулятор ФРГ отказал в освобождении «Северного потока - 2» от правил Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.
ТАСС03:47

Подробнее о событии

В «Северном потоке-2» назвали решение Германии незаконным

Lenta.ru06:26

Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС

РБК04:53

Регулятор ФРГ заявил, что ЕС не разделяет аргументы о завершенности «Северного потока - 2»

ТАСС06:32

В Германии отказали «Северному потоку 2» в освобождении от правил газовой директивы ЕС

Интерфакс04:47

Германия не освободит «Северный поток-2» от газовой директивы ЕС

РИА Новости06:26

«Северный поток-2» рискует остаться незагруженным

Коммерсантъ05:56

Nord Stream 2 AG оценила решение регулятора Германии по газопроводу

RT на русском05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
707
Футбол

ФНЛ и ПФЛ досрочно завершили сезон

Исполком РФС 15 мая принял решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в ФНЛ и ПФЛ.
Metaratings 06:33
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
2,4K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
82
Общество

Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям

На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Российская газета 05:45
2
Экономика

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
194
Общество

Министерство просвещения России перенесло ЕГЭ

«Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», – сообщил он.
Астрахань 24 13 мая в 07:10
1,2K
Кино

Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
7
Футбол

Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru 03:27
Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
54
Происшествия

Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе

В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 06:09
17
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
297
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
450
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
284
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
185
Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
16
Шоу-бизнес

39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной

Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой вчера в 02:50
4
Здоровье

В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом

Pchela.News 02:32
42
Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

Российская газета 04:44
Политика

Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем

Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.
ТАСС 06:08
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
416
Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове.
REGNUM 06:19
60
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
155
Политика

Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
610
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози

Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози Брат экс-президента Франции требует, чтобы актриса до 18 мая освободила его квартиру.
Экспресс газета вчера в 09:36
1
Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies»

Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.
Salt Mag 04:05
Здоровье

На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2

Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:21
639
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное