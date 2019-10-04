Экономика
Lenta.ru«Северному потоку-2» предрекли удорожание на сотни миллионов долларов
Строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Дании обойдется в дополнительные «сотни миллионов долларов». Об этом Reuters сообщил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
RT на русском 02 октября в 03:02
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец вчера в 13:10
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Политика
Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей
Американский лидер Дональд Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:49
Политика
Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.
Московский Комсомолец 05:46
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Lenta.ru 10:59
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Стенку разрушали пенициллином, наблюдая, как бактерии переходят в L-формы.
Naked Science 01 октября в 04:28
Политика
Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума
Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие
На границе Израиля с сектором Газа сработала сирена воздушной тревоги
Ранее сообщалось о том, что не менее семи палестинцев пострадали в ходе ракетного обстрела в районе границ Израиля и сектора Газа.
Life.ru 18:16
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Политика
«Нафтогаз»: Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой
Как рассказал «Стране Советов» эксперт онлайн, по мнению Витренко, даже если Киеву не удастся внедрить нормы, продиктованные Евросоюзом, альтернативой новому контракту может стать заключение «свопов», при которых Украина принимала бы газ на границе с Россией и возвращала его на границе ЕС.
Страна Советов on-line вчера в 12:30
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM 07:53
Наука
Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом
Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
MedikForum.ru 00:20
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Авто
Госдума решила запретить наклейки на автомобилях
Deita.ru 02 октября в 06:00
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политическая Экспертиза 01 октября в 20:50
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета вчера в 13:40