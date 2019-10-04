Строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Дании обойдется в дополнительные «сотни миллионов долларов». Об этом Reuters сообщил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Северному потоку-2» предрекли удорожание на сотни миллионов долларов

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