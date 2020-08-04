Общество

Политика СегодняПолитика Сегодня«Северному потоку — 2» не помешает наложенный Польшей штраф

Наложенный Польшей из-за строительства "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых.
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«Северному потоку — 2» не помешает наложенный Польшей штраф

Политика Сегодня23:00

Эксперт рассказал, что ждет «Северный поток — 2» после польского штрафа

Политическая Экспертиза22:39

Предсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Lenta.ru22:17
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

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Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
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В ответ на применение спецсредств амурчанин ударил полицейского головой по лицу, причинив ему физическую боль и ссадины.
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Правительство Японии рассмотрит предложения о превентивном ударе

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Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
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Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
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Минфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников

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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Первое пособие 10 тысяч рублей начислялось в случае, если ребенок родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
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Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
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Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.
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