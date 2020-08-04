Общество
Политика Сегодня«Северному потоку — 2» не помешает наложенный Польшей штраф
Наложенный Польшей из-за строительства "Северного потока — 2" штраф не помешает строительству газопровода. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых.
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Общество
Samsung вернулся на первое место в России по продажам смартфонов
Компания Samsung вернула себе первое место по продажам смартфонов в России.
РБК 21:59
Экономика
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
Коммерсантъ 14:35
Происшествия
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Сегодня, 4 августа, Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще двух человек с диагнозом COVID-19.
КП - Иркутск 22:44
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
Общество
Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости 14:05
Общество
Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 07:30
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники смогли по достоинству оценить ее стройную фигуру в открытом купальнике.
Экономика сегодня 20:06
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Игры
Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4
CyberSport.ru 00:57
Происшествия
Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан
Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия 07:25
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Происшествия
Пьяный амурчанин ударил сотрудника ГИБДД головой по лицу
В ответ на применение спецсредств амурчанин ударил полицейского головой по лицу, причинив ему физическую боль и ссадины.
Телепорт 21:54
Киберспорт
Игра Warframe получит обновление Heart of Deimos в августе
Обновление получит название Heart of Deimos, передает "Актуальные новости".
NewInform 03:48
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru 15:02
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Армия и оружие
Правительство Японии рассмотрит предложения о превентивном ударе
Токио, 4 августа 2020, 06:09 — REGNUM Предложения по развитию потенциала для упреждающего удара по ракетным базам потенциального противника переданы премьер-министру Японии Синдзо Абэ экспертами правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
REGNUM 23:09
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Наука
Ученые обнаружили останки совы возрастом 55 млн лет
Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
RuNews24.ru 11:00
Экономика
Минфин предлагает увеличить налог для российских нефтяников
Законопроектом предлагается обязать нефтяников платить налога на дополнительный доход (НДД) с финансового результата, а не с объема добычи.
МонаВиста 07:55
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе
Первое пособие 10 тысяч рублей начислялось в случае, если ребенок родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Молодежная газета (Уфа) 06:04
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Энергетика
Азербайджан отправил Белоруссии танкер с нефтью
Танкер с 85 тыс. тонн нефти 2 августа вышел из порта в Супсе, прибытие в Одессу ожидается 4−5 августа, уточнил он.
REGNUM 05:39
Происшествия
Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим.
Lenta.ru 20:59