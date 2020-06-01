Армия и оружие
Газета.RuСеверный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.
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Сегодня – День Северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.Красная звездавчера в 17:01
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РИА Новости вчера в 15:54
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
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Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
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