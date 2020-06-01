Сегодня – День Северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.

с чего всё началось

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.

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