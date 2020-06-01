Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСеверный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.
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с чего всё началось

Арктики надёжный щит

Сегодня – День Северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.
Красная звездавчера в 17:01

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Доля современного вооружения на Северном флоте превышает 60%

ТК Звезда03:59

Северный флот получит новое оружие до конца 2020 года

РБК00:58

Доля современного вооружения на Северном флоте России превышает 60%

ТАССвчера в 18:40

Северный флот РФ получит гиперзвуковое оружие

Аргументы и Фактывчера в 20:03

Северный флот России получит гиперзвуковое оружие

Life.ruвчера в 18:54

Северный флот России получит новое вооружение

Газета.Ruвчера в 23:59

Северный флот получит гиперзвуковое оружие

РИА Новостивчера в 18:21
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Политика

В Челябинске праймериз ЕР выиграл кандидат, обвиняемый в мошенничестве

Толкачев уверяет, что урегулировал отношения с силовиками, но список еще будет проверяться, и если не будет проблем, то в списке от ЕР будет именно Толкачев, так как он выиграл праймериз, - сообщил собеседник Znak.com.
Znak.com 03:43
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
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Политика

МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь.
Известия 03:56
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
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Здоровье

10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Авто

Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры

Буквально за день до официального дебюта совершенно новый BMW 4-Series просочился в Интернет, а именно несколько изображений, взятых прямо из брошюры купе.
32CARS.ru 03:12
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

Драма «Текст» взяла премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как «Лучший полнометражный художественный фильм».
Inc-news.ru 04:20
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
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Гаджеты

Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустят в июне

Megaobzor.com 04:30
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
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Футбол

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»

Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
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Общество

Майкл Джордан призвал власти США покончить с расизмом и насилием

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан прокомментировал бушующие в США протесты, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 04:41
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
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Армия и оружие

Soha: Украина оконфузилась после нелепой шутки над кораблём ВМФ России

В одном из своих последних материалов обозреватель вьетнамского портала заявил, что после нелепой шутки в радиоэфире Украина сама оконфузилась, пытаясь шутить над кораблём ВМФ РФ.
VistaNews 03:52
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
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Авто

KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России

К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
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Здоровье

В Свердловской области врачи выявили рекордные 283 случая коронавируса

За последние сутки в Свердловской области врачи подтвердили 283 случая коронавируса.
АиФ Урал 04:07
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Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
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Джон Джонс отказался от титула UFC

Vprognoze.ru 02:57
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Моисеев А. А.
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Российский военачальник. Командующий Северным флотом с 3 мая 2019 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
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