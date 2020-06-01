Сегодня – День Северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.

с чего всё началось

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.

Футбол «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Общество Как изменится жизнь воронежцев с 1 июня Семьи с детьми получат обещанные президентом выплаты С 1 июня воронежским семьям с детьми начнут поступать дополнительные выплаты.

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Общество На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. 53

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Происшествия В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2 Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. 2

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Происшествия В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов В американском городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении. 6