Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСеверный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.
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с чего всё началось

Арктики надёжный щит

Сегодня – День Северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.
Красная звездавчера в 17:01

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Северный флот РФ получит гиперзвуковое оружие

Аргументы и Фактывчера в 20:03

«Причины серьезные»: зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие

РИА Новости01:00

Северный флот России получит новое вооружение

Газета.Ruвчера в 23:59

Северный флот России получит новейшее гиперзвуковое вооружение

ТК Звездавчера в 21:06

Северный флот получит новое оружие до конца 2020 года

РБК00:58

Северный флот России получит гиперзвуковое оружие

Life.ruвчера в 18:54

Доля современного вооружения на Северном флоте России превышает 60%

ТАССвчера в 18:40
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Общество

Как изменится жизнь воронежцев с 1 июня

Семьи с детьми получат обещанные президентом выплаты С 1 июня воронежским семьям с детьми начнут поступать дополнительные выплаты.
МОЁ! Оnline Воронеж 02:59
Происшествия

В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии

По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
REGNUM 03:04
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
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Технологии

Названы десять интересных фактов об Илоне Маске

СМИ собрали десять интересных фактов из жизни американского инженера современных технологий. Илон Маск родился в 1971 году в Южной Африке.
iReactor 03:10
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Гаджеты

Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
14
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,6K
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
1,3K
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
260
Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело вчера в 12:12
33
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
99
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
435
Здоровье

Российский препарат от коронавируса поступит в больницы 11 июня

Первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня.
ТВ Центр 02:57
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
17
Общество

На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей

Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 02:51
53
Наука

Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
3
Политика

В Кремле ответили на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по поправкам в Конституцию РФ.
МедиаПоток 03:21
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Происшествия

В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
2
Общество

Башкирия отменила обязательный карантин для прибывающих из Москвы

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прибывающим в республику из Москвы и других регионов России больше не нужно соблюдать 14 дней карантина.
Московский Комсомолец 02:59
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
969
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

РИА Новости вчера в 20:08
90
Общество

Новый этап снятия ограничений: что изменилось с 1 июня

Новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, начинается в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
1
Общество

У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
43
Общество

Выплата пенсий с 1 июня меняется

С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
72
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
1,9K
Здоровье

Названа новая группа риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
217
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов

В американском городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении.
Газета.Ru 01:35
6
Политика

Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Моисеев А. А.
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Северным флотом с 3 мая 2019 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
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