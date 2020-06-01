Армия и оружие
Газета.RuСеверный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего российским Северным флотом Александра Моисеева.
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с чего всё началось
Сегодня – День Северного флота Сегодня Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.Красная звездавчера в 17:01
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Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Общество
Как изменится жизнь воронежцев с 1 июня
Семьи с детьми получат обещанные президентом выплаты С 1 июня воронежским семьям с детьми начнут поступать дополнительные выплаты.
МОЁ! Оnline Воронеж 02:59
Происшествия
В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии
По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
REGNUM 03:04
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 69,81 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю - до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% - до 77,71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:29
Технологии
Названы десять интересных фактов об Илоне Маске
СМИ собрали десять интересных фактов из жизни американского инженера современных технологий. Илон Маск родился в 1971 году в Южной Африке.
iReactor 03:10
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело вчера в 12:12
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье
Российский препарат от коронавируса поступит в больницы 11 июня
Первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня.
ТВ Центр 02:57
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
Общество
На Колыме половина семей с детьми получила 1 июня по 10 тысяч рублей
Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 09:51 — REGNUM В Магаданской области семьи с детьми от трёх до 16 лет, успевшие подать заявление до 22 мая в Пенсионный фонд, 1 июня получили по 10 тыс. рублей единовременной поддержки на каждого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 02:51
Наука
Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по поправкам в Конституцию РФ.
МедиаПоток 03:21
Происшествия
В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
REGNUM 03:03
Общество
Башкирия отменила обязательный карантин для прибывающих из Москвы
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что прибывающим в республику из Москвы и других регионов России больше не нужно соблюдать 14 дней карантина.
Московский Комсомолец 02:59
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
Новый этап снятия ограничений: что изменилось с 1 июня
Новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, начинается в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Общество
У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
Общество
Выплата пенсий с 1 июня меняется
С сегодняшнего дня, 1 июня, пенсионеры, достигшие восьмидесятилетнего возраста, смогут получить прибавку в размере 5 686 рублей.
U74.Ru 01:44
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Здоровье
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу в ходе протестов
В американском городе Миннеаполис, где начались массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джона Флойда, грузовик въехал в толпу протестующих, водителю предъявили обвинения в нападении.
Газета.Ru 01:35
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru вчера в 19:15