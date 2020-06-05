Армия и оружие

РБКРБКСеверный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

В акваторию Баренцева моря вошел французский фрегат

Московский Комсомолец10:55

В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

Вести.Ru11:21

Фрегат ВМС Франции вошел в акваторию Баренцева моря

Газета.Ru10:57

Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

РБК11:54

Северный флот приступил к слежению за французским фрегатом в Баренцевом море

Известия10:48

Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря

РИА Новости10:35

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

RT на русском10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
1,3K
Общество

Суд установил надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
495
Политика

В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина

Ранее (в мае был опубликован другой фрагмент записи) Додон говорил, что Плахотнюк использует Реницэ как политический и манипулятивный инструмент, «сливая» тому «обработанные кадры».
РБК 11:24
Общество

Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста

Срок административного ареста суд сократил с 15 до 10 суток. Журналист выйдет на свободу 7 июня.
Коммерсантъ 07:02
23
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
615
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
349
Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия вчера в 07:17
37
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Политика

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
1,2K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
344
Общество

Место разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать

Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске.
ТВ Центр 04:35
225
Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

ФАН вчера в 19:59
333
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,3K
Игры

В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями

Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
Игромания.ру 09:40
Авто

Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами

Subaru Forester с вариатором TR58 возглавляет список. На кроссовере установлен CVT собственного производства.
Car.ru 12:36
Происшествия

Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства

СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко.
News.ru 12:21
Футбол

«Шахтер» Донецк – «Десна»: центральный поединок тура

В центральном матче 25 тура УПЛ «Шахтер» 6 июня на своем поле примет сражающуюся за попадание в Лигу Чемпионов «Десну» - мы подготовили прогноз на этот матч.
Все про Спорт ру 07:10
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
1,9K
Космос

Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС

Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58
23
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
4
Религия

Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться

В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
13
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
18
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
725
Общество

Евгений Куйвашев продлит карантин как минимум на неделю. Доказательства

Количество вновь выявленных заболевших в Свердловской области не даст губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву начать снимать ограничения.
66.ru 04:10
4
Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета вчера в 02:45
718
Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
581
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
3,1K
Экономика

Сбербанк заявил, что ему не хватило 95 млрд рублей на льготные кредиты

Лимит в 95 млрд рублей был выбран в считанные дни, сообщил 5 июня заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Фонтанка.Ру 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное