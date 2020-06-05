Армия и оружие
РБКСеверный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
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