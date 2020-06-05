Армия и оружие

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«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
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Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря

РИА Новости10:35

В Баренцевом море объявился французский фрегат. Северный флот взял его под наблюдение

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Фрегат ВМС Франции вошел в акваторию Баренцева моря

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В акваторию Баренцева моря вошел французский фрегат

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Северный флот приступил к слежению за французским фрегатом в Баренцевом море

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Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

РБК11:54

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

RT на русском10:31
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Происшествия

Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой

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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

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Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Политика

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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
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Армия и оружие

«Неожиданный удар», — украинская армия показала, как «валит российских оккупантов» на Донбассе

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Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

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Общество

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Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
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Политика

Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане значительно улучшилась.
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Шоу-бизнес

Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса

Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
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Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 13:14
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Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Право.ру 03 июня в 06:28
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В приложении Xbox для Windows 10 появилась поддержка модификаций

Со свежим обновлением приложения Xbox для Windows 10 появилась поддержка пользовательских модификаций, о чём сообщает портал Windows Central.
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Футбол

Бабаев объяснил информацию об интересе ЦСКА к Ларину и Гайчу

Ранее в прессе появилась информация об интересе столичного клуба к ряду игроков — нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, хавбеку загребского «Динамо» Арияну Адеми и нападающему «Бешикташа» Кайлу Ларину.
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Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

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Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
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