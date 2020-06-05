Армия и оружие
Газета.RuСеверный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
Общество
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
На Кубани с 6 июня отменяют масочный режим
В связи с установившимися теплыми погодными условиями с 6 июня на территории Краснодарского края ношение маски на улице не является обязательным, — говорится в сообщении.
Краснодарские известия 12:16
Здоровье
Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике
Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
Крым собираются открыть для туристов из других регионов 1 июля
Крым для жителей других регионов может быть открыт после 1 июля.
Фонтанка.Ру 14:39
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
Car.ru 00:25
Шоу-бизнес
Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной
Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Общество
Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске
В Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
RT на русском 10:10
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Здоровье
В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров
В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32
Авто
ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru 14:04
Кино
Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала
iReactor вчера в 08:02
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 03 июня в 19:00
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения.
Live24 08:17
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Религия
На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища
Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14