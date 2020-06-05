Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

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