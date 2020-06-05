Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСеверный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
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Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

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Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

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В акваторию Баренцева моря вошел французский фрегат

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Северный флот приступил к слежению за французским фрегатом в Баренцевом море

Известия10:48

Французский фрегат вошел в акваторию Баренцева моря

РИА Новости10:35

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
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На Кубани с 6 июня отменяют масочный режим

В связи с установившимися теплыми погодными условиями с 6 июня на территории Краснодарского края ношение маски на улице не является обязательным, — говорится в сообщении.
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Lenta.ru 14:49
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Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

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Общество

Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
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Крым для жителей других регионов может быть открыт после 1 июля.
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Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
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Шоу-бизнес

Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной

Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
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Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
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Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

В Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
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Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
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Здоровье

В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров

В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
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Авто

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Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

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В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

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