«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата УРО «Аквитания» ВМС Франции», — приводит РИА Новости сообщение. В начале мая Северный флот взял на сопровождение корабельную группу НАТО, зашедшую в акваторию Баренцева моря.

Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море

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