Происшествия

ИзвестияИзвестияСеверный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Взрыв имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Северного флота в четверг, 5 марта. Отмечается, что ЧП произошло накануне.
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В Северном флоте подтвердили информацию о пяти пострадавших солдатах

RT на русскомвчера в 23:44

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Интерфаксвчера в 23:30

В Мурманской области при взрыве имитационного боеприпаса ранены пять человек

Коммерсантъвчера в 18:21

На Северном флоте рассказали подробности инцидента с боеприпасом

РИА Новостивчера в 23:00

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ruвчера в 23:17

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБКвчера в 20:11

Причиной взрыва снаряда в Мурманской области стало нарушение норм безопасности

ТАССвчера в 23:10
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Общество

Диетолог Лизун дала рекомендации по правильному употреблению яблок

Люди не должны отказываться от употребления в пищу яблочной кожуры, потому что в ней содержатся полезные для пищеварения микроэлементы и волокна, считает врач-диетолог Ирина Лизун.
Экономика сегодня вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости вчера в 09:03
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Общество

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Гаджеты

В WhatsApp для iOS и Android появилась тёмная тема

В приложение WhatsApp для iOS и Android наконец добавили поддержку тёмной темы.
Якутия Daily вчера в 00:49
Футбол

Петербургский «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Ахмат" на "Ахмат-Арене" в Грозном и вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем противостояния "Спартак" - ЦСКА.
P1spb.ru вчера в 12:50
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
Кино

Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo

Lenta.ru вчера в 06:35
Здоровье

В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Армия и оружие

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:55
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
РИА Новости вчера в 16:20
Армия и оружие

Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии

Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Здоровье

Цветочный флешмоб запустил на островах сахалинский губернатор

АСТВ вчера в 22:19
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Общество

Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов

Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Происшествия

Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
РИА Новости 03 марта в 05:33
Политика

Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Известия вчера в 18:36
Общество

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал его предшественник Дмитрий Медведев («регуляторная гильотина»), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа.
Ведомости вчера в 15:55
Политика

Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП

Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
РИА Новости вчера в 23:55
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Коммерсантъ 03 марта в 10:41
Политика

Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым

Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Известия вчера в 20:01
Общество

Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.
Российская газета вчера в 17:44
Культура

В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»

За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
RuNews24.ru 03 марта в 23:51
Политика

Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США

По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
РБК вчера в 10:22
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Новые автомобили 03 марта в 23:28
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru вчера в 04:53
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