Происшествия
ИзвестияСеверный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Взрыв имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области произошел из-за грубого нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Северного флота в четверг, 5 марта. Отмечается, что ЧП произошло накануне.
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В Мурманской области при взрыве имитационного боеприпаса ранены пять человек
Коммерсантъвчера в 18:21
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Общество
Диетолог Лизун дала рекомендации по правильному употреблению яблок
Люди не должны отказываться от употребления в пищу яблочной кожуры, потому что в ней содержатся полезные для пищеварения микроэлементы и волокна, считает врач-диетолог Ирина Лизун.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.
Гаджеты
В WhatsApp для iOS и Android появилась тёмная тема
В приложение WhatsApp для iOS и Android наконец добавили поддержку тёмной темы.
Футбол
Петербургский «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Ахмат" на "Ахмат-Арене" в Грозном и вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем противостояния "Спартак" - ЦСКА.
Кино
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
Здоровье
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля.
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Армия и оружие
Накануне переговоров Путина с Эрдоганом боевики пошли ва-банк в Сирии
Эксперты рассказали «МК», что наступление боевиков вызвано желанием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилить свои позиции на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Здоровье
Цветочный флешмоб запустил на островах сахалинский губернатор
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов
Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Происшествия
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Общество
Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия
Правительство премьер-министра Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал его предшественник Дмитрий Медведев («регуляторная гильотина»), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа.
Политика
Вице-спикер парламента Бурятии уходит с поста после резонансного ДТП
Вице-спикер народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, на машине которого было совершено смертельное ДТП, подал заявление об уходе с поста, но депутатом он остается, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым
Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Общество
Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.
Культура
В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»
За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
Политика
Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США
По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.