Происшествия
Lenta.ruСеверный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
В Северном флоте добавили, что командование гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку по факту инцидента. О взрыве на территории воинской части в Мурманской области стало известно ранее 5 марта. Издание Baza сообщило, что взорвался беспилотник, залетевший на полигон.
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Политика
В парламенте Турции произошла массовая драка
В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Происшествия
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Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Происшествия
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В поселке Ермилово в Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии Бэтмобиля
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Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Армия и оружие
МИД прокомментировал планы США испытать гиперзвуковое оружие
Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны Соединенных Штатов Майк Уайт заявил, что Вашингтон намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х в рамках эксперимента "Экспериментальный пуск номер два".
Происшествия
Самолет, летевший в Нижний Новгород, благополучно сел в Шереметьево
Самолет, летевший из Москвы в Нижний Новгород и экстренно вернувшийся в аэропорт вылета, благополучно сел в аэропорту Шереметьево.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Армия и оружие
В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод
Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Общество
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Общество
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Экономика
Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Общество
В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового типа коронавируса.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
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«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок
Игры
Публичное тестирование Roller Champions от Ubisoft пройдёт с 11 по 23 марта
Ubisoft представила свежий трейлер Roller Champions и объявила, что с 11 по 23 марта на РС пройдёт закрытое тестирование аркады.
Культура
Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко
Транспорт
«Ведомости»: платный дублер МКАД может появиться под Москвой
Платный скоростной дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) могут построить в Подмосковье, пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.