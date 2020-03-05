В Северном флоте добавили, что командование гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку по факту инцидента. О взрыве на территории воинской части в Мурманской области стало известно ранее 5 марта. Издание Baza сообщило, что взорвался беспилотник, залетевший на полигон.

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

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