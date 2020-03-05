Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСеверный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

В Северном флоте добавили, что командование гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку по факту инцидента. О взрыве на территории воинской части в Мурманской области стало известно ранее 5 марта. Издание Baza сообщило, что взорвался беспилотник, залетевший на полигон.
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Военные следователи начали проверку после взрыва на полигоне в Мурманской области

Интерфакс01:49

Северный флот подтвердил, что пять солдат пострадало при взрыве в Мурманской области

Коммерсантъ00:44

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ruвчера в 23:17

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известиявчера в 23:31

Причиной взрыва снаряда в Мурманской области стало нарушение норм безопасности

ТАССвчера в 23:10

На Северном флоте назвали причину взрыва боеприпаса под Мурманском

РИА Новостивчера в 23:00

Северный флот назвал причину взрыва на полигоне в Мурманской области

РБК00:04
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика

В парламенте Турции произошла массовая драка

В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

Директор школы уволился после инцидента с кварцевой лампой

Директор столичной школы №1415 Александр Лебединец уволился после инцидента с кварцевыми лампами.
Вести.Ru вчера в 11:36
Происшествия

В Ленобласти мужчина облил жену керосином и поджег

В поселке Ермилово в Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену.
Росбалт 02:16
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa 03 марта в 02:38
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Кино

Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии Бэтмобиля

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии Бэтмобиля.
Афиша Daily вчера в 18:33
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Армия и оружие

МИД прокомментировал планы США испытать гиперзвуковое оружие

Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны Соединенных Штатов Майк Уайт заявил, что Вашингтон намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х в рамках эксперимента "Экспериментальный пуск номер два".
РИА Новости 02:25
Происшествия

Самолет, летевший в Нижний Новгород, благополучно сел в Шереметьево

Самолет, летевший из Москвы в Нижний Новгород и экстренно вернувшийся в аэропорт вылета, благополучно сел в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 02:37
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Армия и оружие

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод

Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Пятый канал вчера в 05:19
Общество

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
RT на русском 02:36
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Коммерсантъ 02:26
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
ТАСС вчера в 10:19
Происшествия

В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Красная весна вчера в 07:43
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
РИА Новости 03:05
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия вчера в 12:20
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Коммерсантъ вчера в 06:53
Общество

В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового типа коронавируса.
МИР 24 вчера в 21:41
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Происшествия

Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В Челябинской области мировой судья назначил пенсионерке штраф за клевету на районного чиновника, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.
РИА Новости 02:49
Футбол

«Спартак» и Тедеско вспомнили про Кубок

РИА Новости 02:17
Игры

Публичное тестирование Roller Champions от Ubisoft пройдёт с 11 по 23 марта

Ubisoft представила свежий трейлер Roller Champions и объявила, что с 11 по 23 марта на РС пройдёт закрытое тестирование аркады.
Игромания.ру вчера в 12:56
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 вчера в 02:49
Транспорт

«Ведомости»: платный дублер МКАД может появиться под Москвой

Платный скоростной дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) могут построить в Подмосковье, пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 02:40
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции

Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:38
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