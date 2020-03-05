Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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