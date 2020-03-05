Происшествия
Газета.RuПод Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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Футбол
Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.
Происшествия
Тело «торговца наркотиками» Федорова с рельс убрал помощник машиниста
Как известно, вечером 26 декабря 2019 года на железнодорожных путях в районе ул. 15-й Рабочей было найдено обезглавленное тело 25-летнего омича.
Здоровье
В Петербурге зафиксирован случай заболевания коронавирусом
В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Футбол
Ларссон рассказал о вдохновляющей речи Тедеско перед матчем с ЦСКА
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что говорил команде главный тренер Доменико Тедеско перед матчем 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.
Экономика
МСП Банк профинансирует девелопера ООО «Выбор» в Ярославле
МСП Банк оказал финансовую поддержку ярославскому застройщику ООО "Выбор", который будет осуществлять строительство по франшизе группы компаний ПИК, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Гаджеты
«МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин
Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится ради роли
Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Наука
Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин
Исследователи обнаружили, что у птиц и других животных, самцы которых имеют две одинаковые половые хромосомы, самцы в среднем живут на 7,1 % дольше, чем самки.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Общество
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии
Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Политика
Песков заявил, что спецслужбы ищут виновных в лжеминировании самолетов
Спецслужбы проводят работу по выявлению злоумышленников, которые "минируют" самолеты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Биатлон
Директор института физкультуры имени Тихонова: «Методика Хованцева позволяет пробежать пару стартов на свежачка, а потом организм загружается»
Методика Хованцева позволяет пробежать пару стартов на свежачка, а потом организм загружается, и все.
Футбол
Арбитр Пустовойтова назначена на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»
Пустовойтова работавшая на финальном матче женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Лионом» и «Барселоной», в сентябре 2019 года была включена в список арбитров ПФЛ, в феврале 2020 года работала на матче Кубка ФНЛ.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Политика
Путин рассказал о рассылаемых из-за границы фейках про коронавирус
Ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Музыка