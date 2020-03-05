Происшествия
Lenta.ruСеверный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
В Северном флоте добавили, что командование гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку по факту инцидента. О взрыве на территории воинской части в Мурманской области стало известно ранее 5 марта. Издание Baza сообщило, что взорвался беспилотник, залетевший на полигон.
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Происшествия
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Игровой смартфон Lenovo Legion получит уникальную систему охлаждения
По словам руководителя Lenovo, аппарат получит уникальную систему охлаждения.
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В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
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Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
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Путин объяснил отличие стабильности от застоя
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Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США
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Транспорт
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Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
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Телескоп WFIRST одобрен для разработки
НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.
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В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Вчера стало известно, что Ольга Бузова сменит Леру Кудрявцеву на посту ведущей премии Муз-ТВ. Лера остро отреагировала на эту информацию.
Общество
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Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Общество
Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера
Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Экономика
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Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Экономика
ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Футбол
Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско
В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Футбол
Сульшер: «Руни хочет доказать, что старый пёс ещё может сражаться»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий перед кубковой игрой против «Дерби», за который выступает Уэйн Руни.