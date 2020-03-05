Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСеверный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

В Северном флоте добавили, что командование гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку по факту инцидента. О взрыве на территории воинской части в Мурманской области стало известно ранее 5 марта. Издание Baza сообщило, что взорвался беспилотник, залетевший на полигон.
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Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Интерфаксвчера в 23:30

Северный флот назвал причину взрыва на полигоне в Мурманской области

РБК00:04

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известиявчера в 23:31

Северный флот подтвердил, что пять солдат пострадало при взрыве в Мурманской области

Коммерсантъ00:44

Причиной взрыва снаряда в Мурманской области стало нарушение норм безопасности

ТАССвчера в 23:10

На Северном флоте назвали причину взрыва боеприпаса под Мурманском

РИА Новостивчера в 23:00

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ruвчера в 23:17
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Происшествия

В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:24
Гаджеты

Игровой смартфон Lenovo Legion получит уникальную систему охлаждения

По словам руководителя Lenovo, аппарат получит уникальную систему охлаждения.
3DNews вчера в 23:58
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru вчера в 04:53
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Piter.tv 03 марта в 09:29
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru вчера в 11:23
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
РИА Новости вчера в 02:04
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Авто

Коронавирус затронет российские автозаводы

Как пишут «Известия», ссылаясь представителей разных компаний, все автопроизводители активно ищут замену китайским комплектующим, сбои в поставках которых связаны как раз с коронавирусом.
Tvoe-avto.com вчера в 23:39
Общество

Путин объяснил отличие стабильности от застоя

Понятия стабильности и застоя кардинально различаются. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.
Солидарность вчера в 03:23
Экономика

Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США

Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением котировок акций на фоне мощного роста на Уолл-стрит.
ТАСС вчера в 23:03
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Дайер едва не подрался с фанатом

Фанат обвинил полузащитника «шпор» в поражении команды в серии пенальти и, вдобавок, оскорблял младшего брата футболиста.
Известия вчера в 21:15
Космос

Телескоп WFIRST одобрен для разработки

НАСА одобрило крупную астрофизическую миссию, чтобы перейти к следующему этапу ее развития, хотя администрация в очередной раз пытается ее отменить.
AstroNews.ru вчера в 13:35
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Вчера стало известно, что Ольга Бузова сменит Леру Кудрявцеву на посту ведущей премии Муз-ТВ. Лера остро отреагировала на эту информацию.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Общество

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 03 марта в 09:35
Общество

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Вести.Ru 03 марта в 19:28
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском вчера в 05:58
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Газета.Ru 03 марта в 07:02
Экономика

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Известия вчера в 20:02
Футбол

Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско

В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Вести.Ru 01:25
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва вчера в 00:23
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03 марта в 03:50
Футбол

Сульшер: «Руни хочет доказать, что старый пёс ещё может сражаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий перед кубковой игрой против «Дерби», за который выступает Уэйн Руни.
Евро-футбол.ру вчера в 07:31
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