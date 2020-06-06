Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСеверный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал указ о военно-административном делении России

Комсомольская правдавчера в 16:45

Путин приравнял Северный флот к военному округу

Коммерсантъвчера в 18:12

В России появится пятый военный округ

ТК Звездавчера в 19:11

Северный флот станет «пятым военным округом» России с 2021 года

РИА Новостивчера в 17:49

Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году

ТАССвчера в 16:55

Путин подписал указ о военно-административном делении России

РЕН ТВвчера в 16:49

Путин приравнял Северный флот к военному округу

РБКвчера в 19:15
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
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Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Космос

Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Известия вчера в 18:33
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Политика

Трамп поручил сократить войсковой контингент США в Германии

Глава Белого дома Дональд Трамп приказал вывести из Германии почти 9,5 тыс. американских военнослужащих, что может вызвать обеспокоенность в Европе, приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника США.
Газета.Ru вчера в 17:09
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Общество

В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Общество

В Тульской области скончались два пациента с COVID-19

Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня.
REGNUM 04:54
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Биатлон

Член правления СБР рассказал о неразберихе в руководстве сборной

Член правления СБР и муж двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий Андрей Левунин рассказал о конфликте в российском биатлоне.
ProstoProSport 04:39
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

BFM.ru 05:33
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
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Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Религия

Осипов поручил передать участок училища олимпийского резерва под храм в Чите

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам майского совещания о взаимодействии правительства и Читинской епархии поручил главе краевого департамента госимущества Сергею Быстрову передать под храм участок на улице Ангарской, на котором находится училище олимпийского резерва.
Чита.Ру 00:50
Политика

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
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Гаджеты

Motorola выпустила недорогие смартфоны Moto G Fast и Moto E

Motorola представила два бюджетных смартфона Moto G Fast и Moto E. Обе новинки не поддерживают сети нового поколения 5G и NFC.
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Общество

В Австралии прошли протесты против расизма

В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда.
РБК 04:58
Шоу-бизнес

Валерия заявила, что Шнуров попросил помощи у государства

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Музыка

«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну

Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
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Космос

Эксперт рассказал, стоит ли ждать крупных магнитных бурь в июне

Крупных магнитных бурь в июне ожидать не стоит, они должны достичь максимальной активности примерно через шесть лет.
ФАН вчера в 03:28
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

News.ru 02:19
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