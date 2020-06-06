Армия и оружие
RT на русскомСеверный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Космос
Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня
Известия вчера в 18:33
Политика
Трамп поручил сократить войсковой контингент США в Германии
Глава Белого дома Дональд Трамп приказал вывести из Германии почти 9,5 тыс. американских военнослужащих, что может вызвать обеспокоенность в Европе, приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника США.
Газета.Ru вчера в 17:09
Общество
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса
В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
В Тульской области скончались два пациента с COVID-19
Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня.
REGNUM 04:54
Биатлон
Член правления СБР рассказал о неразберихе в руководстве сборной
Член правления СБР и муж двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий Андрей Левунин рассказал о конфликте в российском биатлоне.
ProstoProSport 04:39
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Религия
Осипов поручил передать участок училища олимпийского резерва под храм в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам майского совещания о взаимодействии правительства и Читинской епархии поручил главе краевого департамента госимущества Сергею Быстрову передать под храм участок на улице Ангарской, на котором находится училище олимпийского резерва.
Чита.Ру 00:50
Политика
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
Гаджеты
Motorola выпустила недорогие смартфоны Moto G Fast и Moto E
Motorola представила два бюджетных смартфона Moto G Fast и Moto E. Обе новинки не поддерживают сети нового поколения 5G и NFC.
NewInform 03:12
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
В Австралии прошли протесты против расизма
В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда.
РБК 04:58
Музыка
«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну
Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
Космос
Эксперт рассказал, стоит ли ждать крупных магнитных бурь в июне
Крупных магнитных бурь в июне ожидать не стоит, они должны достичь максимальной активности примерно через шесть лет.
ФАН вчера в 03:28
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04