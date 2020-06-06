Политика

RT на русскомRT на русскомСеверный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин приравнял Северный флот к военному округу

РБКвчера в 19:15

Путин подписал указ о военно-административном делении России

РЕН ТВвчера в 16:49

В России появится пятый военный округ

ТК Звездавчера в 19:11

Северный флот станет «пятым военным округом» России с 2021 года

РИА Новостивчера в 17:49

Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году

ТАССвчера в 16:55

Путин приравнял Северный флот к военному округу

Коммерсантъвчера в 18:12

Путин подписал указ о военно-административном делении России

Комсомольская правдавчера в 16:45
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Футбол

Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном

«Терек» тренер покидал со скандалом. От него ждали побед в Европе, но Гуллит гулял по городам и показывал футболистам фокусы.
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Пара доллар-рубль имеет мало шансов остаться ниже 69

По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 68.
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
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Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
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Общество

Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу

В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
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Политика

На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
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Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Экономика

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 13:34
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Общество

Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ

Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
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Общество

В России за сутки выявили 8 726 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 726 – до 449 834, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:38
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 06:54
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Политика

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
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Армия и оружие

Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе

Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily вчера в 00:11
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Общество

В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом

За сутки выписали 128 пациентов, зафиксирован один случай летального исхода. В Петербурге также 347 новых случае заражения коронавирусом.
Piter.tv 03:42
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Спорт

Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой

Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 вчера в 12:33
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Шоу-бизнес

Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева

26 декабря 2019 года Готовцева выиграла у Зайцева судебное разбирательство за право быть опекуном их дочерей, но спортсмен не отдал ей детей, так как решение не вступило в силу.
RT на русском вчера в 12:33
Фигурное катание

Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва

Группа тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала первый выход на лед фигуристки Алены Косторной после перерыва из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:59
Армия и оружие

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
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Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
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В Башкирии пропал шестилетний ребенок

Независимая Уральская газета 02:31
Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 04 июня в 06:04
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