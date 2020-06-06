С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием. 3

Шоу-бизнес Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу. 50

Здоровье Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка. 17

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. 2,4K

Здоровье Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19 Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет. 2,2K

Общество Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19. 2,3K

Политика Путин назвал секрет величия русского языка Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу, 6 июня, заявил, что секрет величия русского языка и притягательности русской литературы заключается в его четкости и выразительности. 2

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 3

Хоккей Брагин возглавил сборную России по хоккею Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков. 2

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 198

Общество «Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона». 45

Политика Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 252

Общество Платошкина отправили под домашний арест Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР. 3,9K

Энергетика Началось заседание технического комитета стран ОПЕК Началось заседание технического комитета стран ОПЕК в формате видеоконференции, где страны картеля подведут итоги выполнения сделки ОПЕК+ и подготовят рекомендации по условиям ее дальнейшего действия.

Политика Путин: будем стремиться выходить из ограничений как можно быстрее Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.

Политика Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство . 1,5K