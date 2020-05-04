Армия и оружие
ТАСССеверный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
Силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие утром в понедельник в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО. Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны).
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