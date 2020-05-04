Армия и оружие
ТАСССеверный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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