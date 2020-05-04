Армия и оружие

ТАССТАСССеверный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

Известия05:34

В Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США

Московский Комсомолец06:54

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

ТАСС05:42

Северный флот начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море

РБК07:18

Северный флот следит за движением в Баренцевом море кораблей НАТО

РЕН ТВ04:51

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

RT на русском04:50

Силы Северного флота приступили к слежению за зашедшей в Баренцево море корабельной группой НАТО

ТК Звезда04:41
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
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