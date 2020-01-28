Общество

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизы«Северный поток-2» достроит российская сторона

Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует
 топ-менеджера "Интерфакс".
Утро.ruвчера в 06:41

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Ущерба для качества не будет: о достройке «Северного потока — 2»

REGNUMвчера в 08:00

Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»

Комсомольская правдавчера в 07:23

«Северный поток 2» будет завершен российской стороной

Интерфакс - Россиявчера в 04:24

Стало известно, кто достроит «Северный поток-2»

Росбалтвчера в 05:17

«Газпром» планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

ТАССвчера в 04:36

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Известиявчера в 04:25

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

Российская газетавчера в 07:20
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Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru 06:36
Общество

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Российская газета 05:21
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Общество

Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Политика

В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции

Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
RT на русском 05:20
Происшествия

СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

РБК 06:05
Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
РБК 04:00
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Pravda.Ru вчера в 01:45
Футбол

Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»

РИА Новости 06:31
Происшествия

Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Вести.Ru 06:00
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Коммерсантъ 06:06
Политика

Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
РЕН ТВ 05:43
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»

Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
Евро-футбол.ру 03:52
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Наука

В крови человека нашли дышащие митохондрии

Биологи Университета Монпелье взяли из крови здоровых людей и больных раком митохондрии ДНК.
ToDay News Ufa 04:44
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой

Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Политическая Экспертиза 04:41
Хоккей

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Амур» нанес поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 06:27
Теннис

Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС Спорт вчера в 22:31
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Космос

«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения

Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
РИА Новости вчера в 19:05
Футбол

Федотов намерен сохранить «Сочи» в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов намерен сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 06:42
Общество

Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем

Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем, сообщает пресс-служба правительства республики.
DP.RU 06:10
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Космос

Solar Orbiter впервые рассмотрит полюса Солнца

Миссия Solar Orbiter (стоимостью около 1,5 миллиарда долларов) должна быть запущена с мыса Канаверал во Флориде 7 февраля, при помощи ракеты-носителя Atlas V. После запуска зонд массой 1 800 килограммов использует несколько пролетов возле Венеры и один пролет рядом с Землей, чтобы выйти на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту с большим наклонением и перигелием в пределах орбиты Меркурия.
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