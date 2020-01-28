Общество
Центр энергетической экспертизы«Северный поток-2» достроит российская сторона
Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".Утро.ruвчера в 06:41
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Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами
Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
Политика
В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции
Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Футбол
Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»
Происшествия
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки
Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»
Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Наука
В крови человека нашли дышащие митохондрии
Биологи Университета Монпелье взяли из крови здоровых людей и больных раком митохондрии ДНК.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Хоккей
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов
«Амур» нанес поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Теннис
Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Космос
«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения
Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
Футбол
Федотов намерен сохранить «Сочи» в РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов намерен сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Общество
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем, сообщает пресс-служба правительства республики.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Космос
Solar Orbiter впервые рассмотрит полюса Солнца
Миссия Solar Orbiter (стоимостью около 1,5 миллиарда долларов) должна быть запущена с мыса Канаверал во Флориде 7 февраля, при помощи ракеты-носителя Atlas V. После запуска зонд массой 1 800 килограммов использует несколько пролетов возле Венеры и один пролет рядом с Землей, чтобы выйти на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту с большим наклонением и перигелием в пределах орбиты Меркурия.