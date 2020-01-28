с чего всё началось

Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Общество Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Общество Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".

Политика В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Экономика Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25% Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).

Политика СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.

Происшествия Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан.

Политика Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.

Происшествия В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта» Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.

Наука В крови человека нашли дышащие митохондрии Биологи Университета Монпелье взяли из крови здоровых людей и больных раком митохондрии ДНК.

Теннис Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Общество В МВД рассказали о новых электронных паспортах Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.

Космос «Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.