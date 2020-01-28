Общество

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизы«Северный поток-2» достроит российская сторона

Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует
 топ-менеджера "Интерфакс".
Утро.ru06:41

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Как Россия будет воевать за газовый рынок Европы против США и «зеленых». Взгляд из Украины

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