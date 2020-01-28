с чего всё началось

Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Политика Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Общество В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.

Политика В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Общество Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная» В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.