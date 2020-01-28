Общество

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизы«Северный поток-2» достроит российская сторона

Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует
 топ-менеджера "Интерфакс".
Утро.ru06:41

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Как Россия будет воевать за газовый рынок Европы против США и «зеленых». Взгляд из Украины

Znak.com08:54

Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»

Комсомольская правда07:23

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Известия04:25

Стало известно, кто достроит «Северный поток-2»

Росбалт05:17

«Газпром» планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

ТАСС04:36

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

Российская газета07:20

«Северный поток 2» будет завершен российской стороной

Интерфакс - Россия04:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 10:58
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM 11:51
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК 05:31
Политика

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
RT на русском 11:37
Кино

Paramount Pictures готовит два новых фильма о Трансформерах

Кинокомпания Paramount Pictures готовит сразу два новых фильма, посвященных Трансформерам.
Культуромания 10:02
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

В Гонконге учёные создали вакцину против нового коронавируса

Учёные из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 11:52
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Происшествия

СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания

Известия 10:19
Политика

Нетаньяху приедет в Москву обсудить «сделку века» по Палестине

Общественности детали «сделки века» Трамп собирается представить вечером 28 января, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус 11:41
Политика

Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео

Известия 11:29
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
REGNUM 08:42
Происшествия

В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

Женщину подозревают в подготовке убийства мужа из-за совместно нажитого имущества, говорится на сайте СУСК по региону.
Известия 06:56
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 11:05
Общество

ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Полит.ру 10:20
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Происшествия

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 03:40
Политика

Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Труд вчера в 08:40
Общество

В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов

В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Секрет фирмы 11:31
Происшествия

Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео

В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Известия 12:08
Энергетика

Черный рынок газа. Кто и как ворует газ на Украине?

«Нафтогаз Украины» оценил объем "черного" рынка природного газа.
Украина.ру 00:05
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 12:10
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv 00:08
Здоровье

Онкологи назвали предшествующую раку болезнь

ТВ Центр 03:20
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Интерфакс вчера в 13:41
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
RT на русском 12:15
Здоровье

Появилась онлайн-карта распространения коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, создал инструмент, предоставляющих информацию о всех проявлениях коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 07:53
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