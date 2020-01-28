Общество
Центр энергетической экспертизы«Северный поток-2» достроит российская сторона
Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".Утро.ru06:41
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Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Кино
Paramount Pictures готовит два новых фильма о Трансформерах
Кинокомпания Paramount Pictures готовит сразу два новых фильма, посвященных Трансформерам.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
В Гонконге учёные создали вакцину против нового коронавируса
Учёные из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, пишет «Интерфакс».
Политика
Нетаньяху приедет в Москву обсудить «сделку века» по Палестине
Общественности детали «сделки века» Трамп собирается представить вечером 28 января, сообщают зарубежные СМИ.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
Происшествия
В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа
Женщину подозревают в подготовке убийства мужа из-за совместно нажитого имущества, говорится на сайте СУСК по региону.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Происшествия
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео
Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Общество
В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов
В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Происшествия
Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео
В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Энергетика
Черный рынок газа. Кто и как ворует газ на Украине?
«Нафтогаз Украины» оценил объем "черного" рынка природного газа.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
Здоровье
Появилась онлайн-карта распространения коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, создал инструмент, предоставляющих информацию о всех проявлениях коронавируса.