Политика

Вести.RuВести.Ru«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе.
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«Газпром»: «Северный поток-2» можно достроить за 4-5 недель

Российская газета05:28

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ТАСС03:24

«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод

Life.ru03:44

«Газпром» связал ситуацию с разрешением на «Северный поток-2» с политикой

РБК03:41

«Газпром» нашел управу на главного противника «Северного потока-2»

Lenta.ru04:24

Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией «Северного потока — 2»

РИА Новости02:58

«Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель

RT на русском03:51
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Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
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Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
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Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера».
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Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
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Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.
ТАСС вчера в 21:46
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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт 30 сентября в 06:02
Общество

Региональный штат ГИБДД ещё сократят

Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
REGNUM вчера в 23:26
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Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Авто

Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР

Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
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Политика

В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом.
Известия 06:20
Футбол

«Реал» интересуется пятью футболистами «Аякса»

«Галактикос» в настоящее время следят за выступлениями сразу пятерых футболистов голландского гранда, среди которых вингер Хаким Зиеш, форвард Давид Нерес, хавбек Донни ван де Бек и защитники Лисандро Мартинес и Эдсон Альварес.
Евро-футбол.ру 05:34
Армия и оружие

Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
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Алла Пугачева сделала Билану замечание

Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.
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На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
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Эквадор планирует выйти из ОПЕК

Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Здоровье

Минздрав раскритиковал уволившихся врачей из онкоцентра им. Блохина

Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила сообщение, в котором раскритиковала уволившихся из онкоцентра им. Блохина врачей.
Pravda.Ru вчера в 07:36
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В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
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Следком проверит заявления о пытках в петрозаводской ИК-9

Следственный комитет Карелии начал проверку по заявлениям заключенных о пытках, якобы имевших место в исправительной колонии №9 в Петрозаводске.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена

Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru вчера в 12:22
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Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
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Происшествия

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По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
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