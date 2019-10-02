Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

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