Политика
Вести.Ru«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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Политика
Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.
iReactor 08:34
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала Билану замечание
Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.
GreatLove 04:48
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва вчера в 07:18
Политика
Сурков огласил условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Помощник главы РФ Владислав Сурков заявил, что для согласования даты саммита "нормандской четверки" необходимо завершить и подтвердить разведение сил в Петровском и Золотом, пишет RT.
Народные новости 03:49
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Культура
Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек планеты
В десятке самых красивых девушек планеты оказалась жительница Мурманска Екатерина Агапова.
Народные новости 07:32
Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Шоу-бизнес
Ветлицкая намерена вернуться в Россию после 15-летнего отсутствия
Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.
Газета.Ru 30 сентября в 11:58
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика
Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам
Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Киберспорт
Virtus.pro провела несколько матчей в составе с save
Virtus.pro два дня подряд играла с Виталием save Мельником в матчмейкинге Dota 2. Информация появилась на сайте Statz.com, где можно отследить историю матчей игроков.
CyberSport.ru вчера в 15:15
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Армия и оружие
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Политика
Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре
Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры.
REGNUM 02:44
Игры
Глава Gaijin Entertainment: «Мы бы не выпустили War Thunder в Steam в его текущем состоянии»
Исполнительный директор Gaijin Entertainment Антон Юдинцев дал интервью изданию Wccftech, в котором, помимо прочего, обсудил противостояние Epic Games Store и Steam, а также рассказал, что несколько внутренних команд студии работают над неанонсированными проектами.
Игромания.ру 07:36
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.
Журнал Авто.ру 06:46
Происшествия
Россиянка умерла после пластики груди
Lenta.ru 07:40