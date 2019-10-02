Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Космос Астрономы открыли крайне редкие планетные туманности Сразу четыре ранее неизвестные планетные туманности обнаружили астрономы из Чили и Аргентины.

Авто Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4 Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Космос «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Финансы Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности По мнению экспертов, произошедшее связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, а также с неопределенностью в торговой сфере.

Единоборства Названы комментаторы боя Головкин — Деревянченко Трансляция стартует в 4:00 по московскому времени, а комментаторами, как уже говорилось выше, станут Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший — известные журналисты, эксперты и аналитики бокса.

Происшествия В Туве нашли живым пять дней блуждавшего в тайге мальчика Пять суток ушло на поиски пропавшего в конце сентября в тайге 12-летнего мальчика — в четверг ребенка нашли в пяти километрах от места, откуда он вышел в родное село, сообщает СКР.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Шоу-бизнес Директор заявил о возвращении Заворотнюк на сцену Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал сенсационное заявление. Актриса может вернуться к концертной деятельности.

Общество Грудинин провалил попытку лишить бывшую жену инвалидности Московский городской суд признал законным отказ Савеловского суда столицы рассматривать иск директора «Совхоза имени Ленина», бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, просившего признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Финансы Минфин закупит иностранную валюту на 212,7 млрд рублей Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 9,2 млрд руб. По прогнозам Минфина, в октябре дополнительные доходы от нефти составят 204,5 млрд руб. Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября 2019 года Минфин направил на закупки валюты 187,1 млрд рублей.

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.