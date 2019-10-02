Энергетика
Вести.Ru«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод
Life.ruвчера в 03:44
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Газета.Ru вчера в 08:59
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности
По мнению экспертов, произошедшее связано с опасениями вокруг возможного замедления американской экономики, а также с неопределенностью в торговой сфере.
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Джордж Мартин поблагодарил якутян за народный «Оскар»
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Пять суток ушло на поиски пропавшего в конце сентября в тайге 12-летнего мальчика — в четверг ребенка нашли в пяти километрах от места, откуда он вышел в родное село, сообщает СКР.
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Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал сенсационное заявление. Актриса может вернуться к концертной деятельности.
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Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
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Минфин закупит иностранную валюту на 212,7 млрд рублей
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Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
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Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
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