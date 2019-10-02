Политика
The Moscow Post«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Он также добавил, что, если в Дании не согласуют, то "Северный поток - 2" обойдет эту экономическую зону Дании. Напомним, что "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии.
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«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод
Life.ru02 октября в 03:44
«Газпром» построит «Северный поток – 2» в обход Дании, если она не согласует газопровод
ТАСС02 октября в 03:24
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Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
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В сквере на Уралмаше нашли труп девушки
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
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Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
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Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
РИА Новости Крым вчера в 09:36
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
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В ПАСЕ неизвестный пытался сорвать выступление Толстого
Неизвестный предпринял попытку сорвать выступление главы делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого во время дебатов касательно протестов в Москве.
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Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
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В Москве внедрили систему «Цифровой электромонтер» для снижения потерь в электросетях
Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы.
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к Международной космической станции (МКС) осенью 2020 года.
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Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, которой бывший супруг отрубил кисти рук, выходит замуж.
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Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ
Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
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