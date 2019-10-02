Энергетика

The Moscow PostThe Moscow Post«Северный поток-2» может пойти в обход Дании

Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Он также добавил, что, если в Дании не согласуют, то "Северный поток - 2" обойдет эту экономическую зону Дании. Напомним, что "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии.
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