Политика

The Moscow PostThe Moscow Post«Северный поток-2» может пойти в обход Дании

Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Он также добавил, что, если в Дании не согласуют, то "Северный поток - 2" обойдет эту экономическую зону Дании. Напомним, что "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии.
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Дания не сможет навредить «Северному потоку — 2» — Зубков

REGNUM02 октября в 13:33

«Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель

RT на русском02 октября в 03:51

«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод

Life.ru02 октября в 03:44

«Газпром» связал ситуацию с разрешением на «Северный поток-2» с политикой

РБК02 октября в 03:41

«Газпром» построит «Северный поток – 2» в обход Дании, если она не согласует газопровод

ТАСС02 октября в 03:24

Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией «Северного потока — 2»

РИА Новости02 октября в 02:58

«Северному потоку-2» поставили крайний срок

Lenta.ru02 октября в 12:25
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Интернет

Найден способ читать чужую переписку в WhatsApp с помощью гифок

Специалист пояснил, что уязвимость была найдена в механизме создания превью в галерее для изображений, а также гифок.
Lenta.ru вчера в 12:53
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Авто

Hyundai Creta получил инновационный комплекс Hyundai Auto Link

Компактный кроссовер Hyundai Creta получил в своё оснащение инновационный комплекс под названием Hyundai Auto Link, который расширяет возможности владельцев авто в зависимости от их предпочтений.
Тарантас Ньюс вчера в 08:52
Политика

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.
РБК 04:10
Политика

Под пошлины США могут попасть французское вино и итальянский сыр

По словам Помпео, первыми под пошлины могут попасть вино и сыры из стран ЕС, в частности, из Италии и Франции.
Росбалт 02 октября в 16:30
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 02 октября в 04:45
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском вчера в 06:03
Политика

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Спорт

Шкуренев занял четвертое место в десятиборье на чемпионате мира

На чемпионате мира в Дохе завершили соревнования среди десятиборцев.
Спорт-Экспресс вчера в 17:45
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия вчера в 19:37
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

Лавров обсудил «Северный поток – 2» с главой МИД Дании

Министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод на прошлой неделе в ходе встречи в Нью-Йорке обсуждали ситуацию вокруг разрешения на продолжение строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру 02:30
Политика

Порошенко нанял российского адвоката

Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Происшествия

Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ

Бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии Владимира Куликова задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта.
РЕН ТВ 04:37
Экономика

Подсчитана стоимость выброшенной в России еды

Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.
Lenta.ru 01:54
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Официально представлена камера Sony a9 II

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Экономика

Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%

Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
ТАСС 03:43
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«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа

Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня вчера в 06:40
Общество

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Энергетика

Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель

При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Происшествия

Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
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