Политика
The Moscow Post«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Он также добавил, что, если в Дании не согласуют, то "Северный поток - 2" обойдет эту экономическую зону Дании. Напомним, что "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии.
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«Газпром» построит «Северный поток – 2» в обход Дании, если она не согласует газопровод
ТАСС02 октября в 03:24
«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод
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