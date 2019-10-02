Политика

The Moscow PostThe Moscow Post«Северный поток-2» может пойти в обход Дании

Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Он также добавил, что, если в Дании не согласуют, то "Северный поток - 2" обойдет эту экономическую зону Дании. Напомним, что "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии.
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Дания не сможет навредить «Северному потоку — 2» — Зубков

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В России не исключили строительства «Северного потока — 2» в обход Дании

RT на русскомвчера в 11:49
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 21:10, Вашингтон
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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В Петербурге открыли Фрунзенский радиус метро

На юге Петербурга открыли новый участок пятой линии метро — Фрунзенский радиус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
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20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
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В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:27
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Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.
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На рубле поставили «крест смерти»

Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
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«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги

Sport24.ru 15:20
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В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка

Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17
Политика

Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
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Газета.Ru 20:04
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Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

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Известия 19:12
Здоровье

Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза

По словам главы Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, проблема не ограничивается названными семью регионами, где пациенты получили на руки рецепты с лекарством и смогли отстоять свои права в суде.
РБК 02:01
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
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Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев

МонаВиста вчера в 04:36
Футбол

ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб "ЦСКА" проиграл испанскому клубу "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Народные новости 16:47
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.
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Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика

Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 16:30
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
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В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
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Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:45
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
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