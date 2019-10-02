Политика

The Moscow PostThe Moscow Post«Северный поток-2» может пойти в обход Дании

Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Он также добавил, что, если в Дании не согласуют, то "Северный поток - 2" обойдет эту экономическую зону Дании. Напомним, что "Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии.
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Дания не сможет навредить «Северному потоку — 2» — Зубков

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«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод

Life.ru02 октября в 03:44
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Шоу-бизнес

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Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
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Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Здоровье

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
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В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика

РБК вчера в 03:18
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Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
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В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
URA.Ru 01:29
Политика

Россия помогает Китаю в создании системы защиты от ракетного нападения

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Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
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Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
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"Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.
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Политика

Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
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Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель

Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
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