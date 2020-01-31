Политика

Вести.RuВести.Ru«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток — 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
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Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил в пятницу посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.
ТАСС03:42

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Запуск «Северного потока- 2» состоится не позднее начала 2021 года

Российская газета04:45

Посол ФРГ в РФ: запуск «Северного потока - 2» планируется не позднее I квартала 2021 года

ТАСС03:42

«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Вести.Ru04:03

Посол ФРГ: «Северный поток — 2» должны запустить до марта 2021 года

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Посол ФРГ назвал примерную дату запуска «Северного потока-2»

Московский Комсомолец04:11

Посол ФРГ рассказал об ожидаемых сроках запуска «Северного потока — 2»

RT на русском03:37

Посол ФРГ обозначил срок запуска «Северного потока - 2»

Газета.Ru03:36
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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

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В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
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По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
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К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
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