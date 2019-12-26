"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах. Это пообещал принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, осталось уложить менее 160 километров трубы.

Гаджеты Выпуск смартфонов iPhone, Xiaomi и других может оказаться под угрозой Корпорация Sony, выпускающая сенсоры серии IMX для камер мобильных устройств, не справляется с растущим спросом со стороны производителей смартфонов, ставя под угрозу выпуск новых и существующих моделей.

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.

Здоровье Ростислав Гольдштейн обсудил с министром федеральную субсидию для медучреждений Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном субсидию размером более 1 миллиарда рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста.

Политика В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Общество Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.

Общество Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».

Политика Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Общество Свинка Пеппа засудила российского двойника Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.