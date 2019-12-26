Политика

Lenta.ruLenta.ru«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах

Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах. Это пообещал принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, осталось уложить менее 160 километров трубы.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБК16:00

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Газопровод «Северный поток-2» будет достроен независимо от американских санкций

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ТАСС17:05

Новак: «Северный поток — 2» достроят при любых обстоятельствах

РИА Новости16:08

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

РБК16:00
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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NYT: США могут сократить численность воинского контингента в Африке

Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских войск, размещенных в ряде стран на западе Африки, и даже полного вывода их из данного региона.
ТАСС вчера в 08:02
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Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном

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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
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Дмитрий Борисов побил Андрея Малахова под Новый год

Дмитрий Борисов оказался в 2019 году успешнее, чем его коллега. Программа "Пусть говорят" обогнала шоу "Прямой эфир" по рейтингам.
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Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
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В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
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Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Общество

ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год

Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на новогодние каникулы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
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Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения

Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
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Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
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Сегодня стало известно, что полузащитник Мартин Эдегор вернется в «Реал Мадрид» в конце сезона.
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Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
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Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

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Свинка Пеппа засудила российского двойника

Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
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В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков

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Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
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Пять школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть в Грузии

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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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