Энергетика

ИзвестияИзвестия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
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Газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 80%

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РЕН ТВвчера в 08:01

«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

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Газопровод «Северный поток – 2» построен на 81 процент

Говорит Москвавчера в 07:59
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