Энергетика
Известия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
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Финансы
Официальный курс евро вырос на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Политика
Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена, сообщается на сайте главы Исламской республики.
Московский Комсомолец 04:08
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под охрану
Журналисты пытались не раз проникнуть в палату к Заворотнюк, поэтому около нее было принято решение установить охрану.
StarHit.ru 06:00
Политика
Один из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 09:07
Происшествия
На Урале вынесут приговор убийце и насильнику 10-летней девочки
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 08:34
Политика
На Украине предложили новую стратегию по «возвращению» Крыма
Крым "вернется" в состав Украины после того, как последняя станет "мощной державой" при поддержке Запада, заявил экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Адвокат актера Павла Устинова обжаловал приговор
Ведомости 05:05
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга
Александр Беглов в Мариинском дворце принес присягу, после чего ему вручили нагрудный знак губернатора.
Телеканал Санкт-Петербург 04:09
Политика
Рада отказалась отменить принятие закона об импичменте президента
Верховная рада отказалась поддержать отмену закона украинского лидера Владимира Зеленского об импичменте президента страны.
News.ru 04:28
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
Известия вчера в 21:24
Общество
Москвичам посулили «барическое дно»
Мослента 02:41
Наука
Потепление Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Основной вывод новых моделей заключается в том, что повышенные уровни CO2 в атмосфере будут согревать поверхность Земли быстрее, чем предполагалось ранее расчетами.
ГЛАС.RU 05:01
Происшествия
В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи
В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета.
РБК 05:36
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Вести.Ru вчера в 08:43
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия
Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети
СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.
Газета.Ru 05:04
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Единоборства
Борьба Нурмагомедова с медведем возмутила защитников прав животных
В организации People for the Ethical Treatment of Animals, выступающей за этичное отношение к животным, прокомментировали действия чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который не раз боролся с медведем.
Чемпионат 04:00
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Игры
Valve начала публичное тестирование новой библиотеки Steam
Valve запустила публичное тестирование новой библиотеки Steam, которую компания представила в начале года на GDC 2019.
Игромания.ру вчера в 13:24