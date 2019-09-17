Энергетика

ИзвестияИзвестия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Северный поток - 2» построен на 81%

ТАСС08:00

«Северный поток — 2» построен уже на 81%

РЕН ТВ08:01

«Северный поток — 2» построен на 81%

RT на русском09:06

«Северному потоку-2» осталось 19 процентов

Lenta.ru08:39

Газопровод «Северный поток – 2» построен на 81 процент

Говорит Москва07:59

«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

Известия08:19

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 81%

REGNUM08:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Армия и оружие

Российская армия впервые использовала «Палантин»

Популярная механика 05:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Кино

Раскрыт состав актеров «Отряда самоубийц 2»

Ганн подтвердил, что новые роли в фильме получили Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Идрис Эльба («Лютер»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Натан Филлион («Касл»).
Moi-portal.ru вчера в 04:00
Авто

Кроссовер Volkswagen Tiguan получил зимнюю версию для России

Компания Volkswagen начала прием заказов в России на особую версию кроссовера Tiguan под названием Winter Edition.
AutoNews 06:38
Технологии

Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Происшествия

Суд отменил приговор жителю Петербурга за выбитый зуб полицейского

РБК 11:14
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Происшествия

Неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка под Киевом

Известия 04:59
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики

Известия 02:14
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» ракету уничтожили в стратосфере

Российская газета 07:00
Происшествия

В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
АиФ Пермь 09:51
Киберспорт

Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов

Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
Dota2.ru 10:44
Общество

Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу

Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29
Наука

Кошки отпугивают врагов и общаются между собой при помощи бактерий

Ugpressa.ru вчера в 14:27
Спорт

Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года

Советский спорт 11:24
Энергетика

Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 07:58
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Происшествия

Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве

Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.
REGNUM 05:21
Политика

Путин назначил ответственного за ликвидацию последствий паводков

Известия 11:10
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия

Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера

РБК 10:45
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное