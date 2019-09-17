Энергетика
Известия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
ТАСС вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика 05:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Кино
Раскрыт состав актеров «Отряда самоубийц 2»
Ганн подтвердил, что новые роли в фильме получили Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Идрис Эльба («Лютер»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Натан Филлион («Касл»).
Moi-portal.ru вчера в 04:00
Авто
Кроссовер Volkswagen Tiguan получил зимнюю версию для России
Компания Volkswagen начала прием заказов в России на особую версию кроссовера Tiguan под названием Winter Edition.
AutoNews 06:38
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» ракету уничтожили в стратосфере
Российская газета 07:00
Происшествия
В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
АиФ Пермь 09:51
Киберспорт
Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов
Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
Dota2.ru 10:44
Общество
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29
Наука
Кошки отпугивают врагов и общаются между собой при помощи бактерий
Ugpressa.ru вчера в 14:27
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 07:58
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Происшествия
Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве
Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.
REGNUM 05:21
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11