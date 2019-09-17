26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Кино Раскрыт состав актеров «Отряда самоубийц 2» Ганн подтвердил, что новые роли в фильме получили Майкл Рукер («Стражи Галактики»), Идрис Эльба («Лютер»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Натан Филлион («Касл»).

Авто Кроссовер Volkswagen Tiguan получил зимнюю версию для России Компания Volkswagen начала прием заказов в России на особую версию кроссовера Tiguan под названием Winter Edition.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Происшествия В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.

Киберспорт Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.

Общество Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.

Энергетика Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Транспорт Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.

Происшествия Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.