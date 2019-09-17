Энергетика
Известия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Общество
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Политика
В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова
В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:13
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Политика
Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.
РБК 06:56
Футбол
Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Общество
В России с 1 октября вводят новые правила ухода в отпуск
Поправки к Трудовому кодексу начнут работать с 1 октября 2019 года.
Телекомпания Афонтово 16 сентября в 23:44
Политика
Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Общество
Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях
Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Экономика
Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 08:22
Политика
Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга
Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.
Вести.Ru 06:33
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Футбол
«Зенит» закончил первый матч Лиги чемпионов ничьей
Петербургский «Зенит» вничью сыграл против французского «Лиона» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Мойка78 вчера в 14:56
Здоровье
Уникальная операция: новосибирские хирурги поставили протез на сердце
Новосибирские новости 01:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют день рождения своих двойняшек
По поводу дня рождения Максим Галкин разместил умилительное видео, где в окружении воздушных шариков и всяческих поздравлений очаровательные Гарри и Лиза танцуют под аккомпанемент своей мамы.
Комсомольская правда 07:21
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве
Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.
Известия 04:34
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Политика
Делегация РФ будет отвечать на попытки лишить россиян слова на совещании ОБСЕ в Варшаве
Россия оставляет за собой право на ответные действия, если представителям российского гражданского общества будут мешать высказываться на проходящем в Варшаве ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.
ТАСС 06:48
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11