Энергетика

ИзвестияИзвестия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
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«Северный поток — 2» построен уже на 81%

РЕН ТВвчера в 08:01

«Северному потоку-2» осталось 19 процентов

Lenta.ruвчера в 08:39

«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

Известиявчера в 08:19

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 81%

REGNUMвчера в 08:06

Газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 80%

RT на русскомвчера в 15:28

«Северный поток - 2» построен на 81%

ТАССвчера в 08:00

Газопровод «Северный поток – 2» построен на 81 процент

Говорит Москвавчера в 07:59
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Общество

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
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Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
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В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова

В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:13
Происшествия

Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море

Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет

Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
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Политика

Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.
РБК 06:56
Футбол

Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Шоу-бизнес

Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану

Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Общество

В России с 1 октября вводят новые правила ухода в отпуск

Поправки к Трудовому кодексу начнут работать с 1 октября 2019 года.
Телекомпания Афонтово 16 сентября в 23:44
Политика

Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ

RT на русском 06:48
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Общество

Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Экономика

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM вчера в 08:22
Политика

Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.
Вести.Ru 06:33
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
Футбол

«Зенит» закончил первый матч Лиги чемпионов ничьей

Петербургский «Зенит» вничью сыграл против французского «Лиона» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Мойка78 вчера в 14:56
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Уникальная операция: новосибирские хирурги поставили протез на сердце

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют день рождения своих двойняшек

По поводу дня рождения Максим Галкин разместил умилительное видео, где в окружении воздушных шариков и всяческих поздравлений очаровательные Гарри и Лиза танцуют под аккомпанемент своей мамы.
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Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
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Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве

Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.
Известия 04:34
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
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Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
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Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
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Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК 05:53
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Делегация РФ будет отвечать на попытки лишить россиян слова на совещании ОБСЕ в Варшаве

Россия оставляет за собой право на ответные действия, если представителям российского гражданского общества будут мешать высказываться на проходящем в Варшаве ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.
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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
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