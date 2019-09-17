26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

Общество В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

Политика В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.

Футбол Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.

Политика Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.

Футбол Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера» В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.

Происшествия В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.

Шоу-бизнес Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.

Экономика Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол «Зенит» закончил первый матч Лиги чемпионов ничьей Петербургский «Зенит» вничью сыграл против французского «Лиона» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют день рождения своих двойняшек По поводу дня рождения Максим Галкин разместил умилительное видео, где в окружении воздушных шариков и всяческих поздравлений очаровательные Гарри и Лиза танцуют под аккомпанемент своей мамы.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Происшествия Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.

Происшествия В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Футбол Супруга Мамаева поделилась фото с мужем Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.

Политика Делегация РФ будет отвечать на попытки лишить россиян слова на совещании ОБСЕ в Варшаве Россия оставляет за собой право на ответные действия, если представителям российского гражданского общества будут мешать высказываться на проходящем в Варшаве ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.