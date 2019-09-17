Политика
Известия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Гаджеты
OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T
Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
Dgl.ru 12:40
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:16
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку
В Сочи полицейские задержали 28-летнего местного жителя, сбросившего с моста 24-летнюю девушку.
Российская газета 06:30
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграли таинственную свадьбу в Санкт-Петербурге
Известный режиссер Федор Бондарчук и звезда сериала "Метод" Паулина Андреева 17 сентября сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 15:30
Гаджеты
Apple выделит компании Corning еще 250 миллионов долларов
Фонд развития передового производства в США был создан в 2017 году, когда компания выделила в него 1 млрд долларов.
iXBT.com 12:17
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Нефтехимик»
Победа над «Нефтехимиком» стала четвертой подряд для «Торпедо», эта игра завершила первую домашнюю серию нижегородцев.
Бизнес News. Время зарабатывать 14:20
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Политика
В Израиле проходят выборы в парламент
В Израиле проходят первые в истории государства повторные парламентские выборы, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Коммерсантъ".
The Moscow Post 03:35
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Футбол
19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов
Форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд забил сразу три мяча до перерыва в игре первого тура группового этапа против «Генка».
Metaratings 16:08
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Космос
Новый космический корабль Virgin Galactic только что получил свои крылья
Фюзеляж третьего суборбитального корабля SpaceShipTwo от Virgin Galactic был соединен с готовой секцией крыла, заявили представители компании вчера 16 сентября.
AstroNews.ru 15:48
Культура
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Футбол
Сергей Семак: «Азмун забил травмированным»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 15:44
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры с умершим отцом
РИА Новости вчера в 08:10
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Здоровье
У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин
По словам заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина, опухоль у калининградки развивалась 15 лет и дала о себе знать только в последнее время.
Клопс 09:16
Экономика
В Московской области в течение двух лет появятся два платных моста
Коваленко добавил, что платные мосты через железную дорогу планируется начать строить в 2020 году в Шатуре, Ступине и Сергиевом Посаде.
Говорит Москва 00:53
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0 (2-й тайм)
Bobsoccer 13:46
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Транспорт
Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40