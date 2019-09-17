Политика

ИзвестияИзвестия«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации. Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Мексике начал работу проложенный из Техаса морской газопровод

ТАСС15:52

Газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 80%

RT на русском15:28

«Северный поток — 2» построен уже на 81%

РЕН ТВ08:01

«Северному потоку-2» осталось 19 процентов

Lenta.ru08:39

Газопровод «Северный поток – 2» построен на 81 процент

Говорит Москва07:59

«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

Известия08:19

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 81%

REGNUM08:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:40, Вашингтон
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Киберспорт

Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
Политика

Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Киберспорт

В Dota 2 изменили систему поиска игр

Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Политика

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Транспорт

Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве

Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РБК 07:33
Игры

Apple запустила Arcade раньше срока

Ожидалось, что игровой сервис Apple Arcade станет доступен только 19 сентября.
Ридус 11:06
Шоу-бизнес

Виторган отметил свадьбу Собчак и Богомолова танцами

Актер Максим Виторган после свадьбы своей бывшей супруги Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым устроил танцы под ритмичную музыку.
ФАН 15 сентября в 06:03
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Наука

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru 08:17
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика

В Испании вновь проведут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:11
Единоборства

Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье

RT на русском вчера в 17:47
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
Хоккей

«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Происшествия

На предвыборном митинге президента Афганистана произошел взрыв

Взрыв прогремел в тот момент, когда президент Афганистана Ашраф Гани должен был начинать свое выступление на предвыборном митинге.
ТАСС 05:04
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк

iReactor 14 сентября в 09:38
Политика

Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе поездки по штату Калифорния, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута скоро - возможно, до президентских выборов в США или через день после выборов.
Московский Комсомолец 15:55
Политика

Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента

Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Шоу-бизнес

Фото: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони тайно поженились

Видимо, Дженнифер и Кук решили не привлекать к себе внимания и расписаться тайно.
Popcornnews.ru 17:00
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости 05:34
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Кино

«Щегол» Warner Bros. стартовал с одним из худших результатов в истории

Экранизация популярного романа "Щегол" студии Warner Bros. продемонстрировала одни из худших стартов в истории американского проката.
Kinonews.ru 02:18
Транспорт

Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Американский надувной модуль Genesis-2 в ближайшие часы может столкнуться на околоземной орбите с советским космическим аппаратом «Космос-1300».
Известия 16:50
Космос

Создание космического лифта признали возможным

Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное